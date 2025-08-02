Информационная безопасность стала одним из самых популярных направлений у абитуриентов, сообщил ректор образовательного учреждения Юрий Зазуля

НОВОСИБИРСК, 2 августа. /ТАСС/. Информационная безопасность стала одним из самых популярных направлений у абитуриентов в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), подведомственном вузе Минцифры России за Уралом. Конкурс при поступлении на бюджет составил 96 человек на одно место, что является рекордом, поделился с ТАСС ректор вуза Юрий Зазуля.

"Самые популярные - это информационная безопасность, информационные системы и технологии, и в этом году достаточно большой интерес появляется к радиотехнике и электронике, потому что мы изменяем свой подход к программам", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе вуза ТАСС уточнили, что конкурс на 23 бюджетных места составил 2 211 заявлений. На 102 платных места было подано 929 заявлений. Этот показатель стал рекордным для вуза, уточнили в университете. По направлению "Информационные системы и технологии" конкурс на бюджет составил 44 человека на место. Популярностью у абитуриентов также пользуются специальности "Информационная безопасность телекоммуникационных систем" и "Информатика и вычислительная техника". По словам Зазули, высокий конкурс подтверждает актуальность образовательных программ, разработанных в тесном сотрудничестве с крупными компаниями IT-отрасли.

Ректор вуза в беседе с ТАСС отметил, что в этом году возможностью подать заявление через портал "Госуслуги" воспользовались 70% абитуриентов. "У нас благодаря суперсервису "Поступай в вуз онлайн" количество подавших заявление физлиц на 2,5 тыс. больше, география абитуриентов значительно расширилась до определенных регионов, таких как, например, Карелия. Мы смотрели - 70 регионов России охвачено заявлениями в этом году. Раньше в основном это были Новосибирская область, Алтай и немножко Дальний Восток", - добавил он.

СибГУТИ - крупнейший за Уралом профильный вуз подготовки кадров для телекоммуникационных и ИТ-компаний. Университет является базовым образовательным комплексом Минцифры России.