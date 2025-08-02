В городе развернут мобильный палаточный госпиталь, в котором ведут прием педиатр, терапевт и хирург, организована малая операционная, в экстренном режиме работает лаборатория

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Районную больницу в Северо-Курильске, в корпусе которой после землетрясения 30 июля появились трещины, могут временно заменить на строение из быстровозводимых конструкций. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Жителей волнует вопрос о будущем центральной районной больницы, здание также будет обследовано, возможно, удастся сохранить правый блок. Мы не отказываемся от планов строительства нового помещения. В качестве временной меры рассматриваем вопрос о возведении комплекса из быстровозводимых конструкций, чтобы в холода, когда не сможет работать временный госпиталь, жители были обеспечены медицинскими услугами", - цитируют в сообщении первого заместителя губернатора Сахалинской области Сергея Байдакова, прибывшего в Северо-Курильск для оценки последствий ЧС.

В городе развернут мобильный палаточный госпиталь, в котором ведут прием педиатр, терапевт и хирург, организована малая операционная, в экстренном режиме работает лаборатория. "Всего к нам обратилось более 10 человек, двое из них с травмами, полученными во время ЧС. Один пациент находится на круглосуточной койке: он лежал в стационаре до землетрясения, во время происшествия и вместе с нами переехал в палаточный госпиталь", - рассказала главный врач Северокурильской ЦРБ Елена Богомолова.

Заместитель губернатора отметил важность отсутствия жертв землетрясения. "Мы были на котельной, где есть разрушения, уже работает организация, обследующая несущие конструкции. Предположительно, котлы в рабочем состоянии, возобновили подачу горячей воды. По подаче тепла требуется дополнительная проработка", - добавил он, добавив, что благодаря своевременному отключению электричества система электроснабжения была почти полностью сохранена.

В ходе ликвидации последствий ЧС в муниципалитете также проведут оценку ущерба жилому фонду. Жителям окажут помощь в восстановлении печных труб. Горожанам, утратившим предметы первой необходимости, будет выплачена материальная компенсация. С понедельника возобновит работу детский сад.

Уже восстановлено морское сообщение. 1 августа в порту Северо-Курильска пришвартовалось грузовое судно "Виктор". Грузопассажирское судно "Анатолий Чернеев" выйдет из порта Петропавловск-Камчатский в субботу. В морском терминале, где волны цунами частично повредили элементы причальных сооружений, продолжаются восстановительные работы.

О землетрясении

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло землетрясение, оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8, подземные толчки меньшей силы продолжаются. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. В Северо-Курильском районе Сахалинской области ввели режим ЧС. Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане.