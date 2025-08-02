Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, неравнодушные жители сообщают в ЕДДС о найденных неразорвавшихся боеприпасах

БЕЛГОРОД, 2 августа. /ТАСС/. Специалисты разминировали порядка 2 тыс. га в приграничье Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Большая работа проводится в приграничье Белгородской области по разминированию. <...> Всего сейчас разминировано уже порядка 2 тыс. гектаров. Конечно же, основную часть вдоль границы, исходя из оперативной обстановки, разминировать пока невозможно. Но уверены, что скоро сможем приступить к работе и там", - написал он.

Гладков отметил, что неравнодушные жители сообщают в ЕДДС о находках - с начала года поступило 4,5 тысячи звонков, благодаря чему уничтожено 3,5 тыс. неразорвавшихся боеприпасов.