На Камчатке ко Дню горной промышленности выставили более 10 образцов спецтехники

На празднике также можно принять участие в квестах, познакомиться с образцами уникальных горных пород, сообщили в правительстве региона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 августа. /ТАСС/. Празднование Дня горной промышленности началось на Камчатке, гости мероприятия смогут принять участие в квестах, познакомиться с образцами уникальных горных пород, узнать, как работают более 10 единиц спецтехники горняков, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Мы приглашаем жителей и гостей Камчатки на праздник, посвященный горнякам. Здесь можно будет увидеть уникальные образцы горных пород и узнать больше об истории отрасли. Для детей уже начали работать тематические развлекательные площадки. Также для гостей фестиваля действует выставка более 10 единиц спецтехники, которую обычно можно увидеть только на горнорудных предприятиях, расположенных в сотнях километров от краевой столицы", - рассказали организаторы мероприятия.

Хедлайнер праздника - группы "Чайф", которая выступит перед камчатцами в 20:00 (11:00 мск).

На Камчатке работают более пяти крупных горнодобывающих компаний, в регионе добывают золото, серебро, газ, бурый уголь и другие полезные ископаемые.