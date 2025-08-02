На ней представлено около тысячи различных экспонатов, сообщил руководитель отделения "Поискового движения России" в Республике Башкортостан Владимир Волков

ЧЕРКЕССК, 2 августа. /ТАСС/. Около 1 тыс. экспонатов представлены на выставке "От Первой мировой до СВО", организованной на военно-историческом фестивале "Заоблачный фронт" в Карачаево-Черкесии (КЧР). Об этом сообщил ТАСС руководитель регионального отделения "Поискового движения России" в Республике Башкортостан Владимир Волков.

"На различных экспозиционных площадках, в числе которых "Пулеметная точка и артиллерия в горах", "Без срока давности", представлено около 1 тыс. экспонатов. В частности, оружие, форма и амуниция бойцов Красной армии и солдат Вермахта, архивные документы, современная военная форма и образцы оружия Вооруженных сил России и Украины. Выставка работает с 22 июля", - сказал собеседник агентства.

Экспозиция развернута в поселке Архыз на поляне Таулу рядом с памятником защитникам Кавказа. Посвященная СВО площадка открылась на фестивале впервые, отметил Волков.

Фестиваль "Заоблачный фронт" проходит в КЧР с 17 июля по 2 августа и объединил более 200 поисковиков и реконструкторов из 16 регионов России, Белоруссии и Киргизии.

Проект инициирован и реализуется региональным отделением общественной организации "Поисковое движение России" в Республике Башкортостан при содействии властей субъектов. Военно-исторический фестиваль проводится с 2017 года, впервые он состоялся в Кабардино-Балкарии.