Он будет готов уже в начале следующей недели, сообщил глава региона Владимир Солодов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 августа. /ТАСС/. Список домов, которые необходимо обследовать после землетрясения 30 июля, сформируют на Камчатке к понедельнику. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона Владимира Солодова.

"До понедельника будет составлен перечень домов для дальнейшей инструментальной оценки, в том числе с привлечением научных организаций Минстроя России. Моя принципиальная позиция - на безопасности жителей экономить нельзя. Если есть хоть малейшие подозрения относительно стойкости здания, проверка должна быть максимально тщательной, с привлечением всех необходимых специалистов. Ход обследований держу на личном контроле", - говорится в сообщении.

Солодов осмотрел объекты здравоохранения и жилые дома, уделил особое внимание детской поликлинике №1. "Есть достаточно серьезные повреждения, по предварительной оценке, несущие конструкции не пострадали. Тем не менее, поручил провести самую тщательную проверку относительно стойкости здания и необходимости дальнейшего сейсмоусиления. Поставил задачу выделить краевые средства на ремонт фасада - его отремонтируем после всех необходимых проверок и подтверждения надежности здания", - обозначил губернатор.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также утром ощутили в Северо-Курильске, после чего пришли волны цунами. Максимальный заплеск воды достиг около 200 метров. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.