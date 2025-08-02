В мероприятии принимают участие ведущие кавалерийские военно-исторические клубы Петербурга и Москвы, а также Республики Беларусь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Эпоху Первой мировой войны воссоздали в Государственном музее-заповеднике "Царское село" на военно-историческом фестивале "Великая война. 1914". В мероприятии принимают участие ведущие кавалерийские военно-исторические клубы Петербурга и Москвы, а также Республики Беларусь, сообщила пресс-служба музея.

"Гости фестиваля увидят, как выглядели солдаты и офицеры Российской императорской армии и стран-участниц Первой мировой, как организовано несение полевой лагерной службы разных армий, как проводятся строевые и тактические занятия", - говорится в сообщении.

Особое место в фестивальном пространстве заняла реконструированная часть полевого аэродрома. Здесь публике представили полноразмерную реплику аэроплана "Фарман-16". Недалеко разместилась выставка ретротехники.

Впервые на фестивале представили гражданский исторический костюм эпохи модерна. Гости познакомятся с подлинными предметами быта начала XX века, смогут поучаствовать в мастер-классах по играм. Послушают истории о чайных и дачных традициях, которые существовали накануне Первой мировой. Узнают историю крокета и сыграют партию этой игры. На выставке представлены как точные реплики женских и мужских костюмов, так и подлинные женские и мужские аксессуары 1911-1914 года.

Помимо большой временной экспозиции, на фестивале пройдут конно-показательные выступления с элементами джигитовки, показы исторических кинокартин, а также подъем воздушных шаров напротив Императорской фермы.

Военно-исторический фестиваль "Великая война. 1914" пройдет 2 и 3 августа. Он посвящен годовщине начала Первой мировой войны.