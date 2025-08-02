Вылета во Вьетнам ожидают 439 пассажиров, около 200 из них будут размещены в гостинице, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Икар" из Екатеринбурга в Нячанг во Вьетнаме задержан более чем на сутки по техническим причинам, вылета ожидают 439 пассажиров, около 200 из них будут размещены в гостинице. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

"В аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) по техническим причинам задержан к вылету рейс ЕО-3537 авиакомпании "Икар" в Нячанг. Время вылета по расписанию 21:00 (19:00 мск - прим. ТАСС) 01.08.2025. Планируемое время вылета 00:00 (22:00 мск 02.08.2025 - прим. ТАСС) 03.08.2025. На рейс ожидается 439 пассажиров. В настоящее время 79 пассажиров расселены в гостинице. Принимаются меры по расселению еще 118 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оставшиеся пассажиры в аэропорт не прибывали.

Прокуратурой в аэропорту Кольцово организована работа мобильной приемной.