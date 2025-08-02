Заместитель председателя правительства РФ побывал на площадке, которую строит участник свободной экономической зоны

ЛУГАНСК, 2 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин посетил в ЛНР стройплощадку жилого комплекса, который строит участник свободной экономической зоны. Об этом Хуснуллин сообщил в своем Telegram-канале.

"Председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук показал строительную площадку ЖК "Авиатор". Застройщик - участник свободной экономической зоны, вложил свои средства и кредитуется у крупных банков, хороший темп строительства, сети подведены по федеральной программе "Стимул", достаточно конкурентная невысокая цена плюс ипотека под 2%. Результат - из 220 квартир на сегодня продано 200, улучшается инфраструктура района. В целом обновление жилья очень важно для повышения качества жизни людей, для поднятия экономики", - отметил вице-премьер.

Он оценил проект как положительный и выразил благодарность властям ЛНР и Фонду развития территорий, которые сопровождают проекты жилищного строительства в ЛНР.

СЭЗ на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей была создана 24 июня 2023 года. Зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы, иные меры. СЭЗ будет работать до 31 января 2050 года, но этот срок может быть продлен или прекращен досрочно.