В Петербурге 10 тыс. человек прошли на сапах по акватории исторического центра

Во время заплыва на мостах и набережных их ждали музыкальные выступления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Более 10 тысяч участников из более чем 270 городов России и 12 стран мира приняли участие в сап-заплыве по акватории исторического центра Петербурга в рамках 10-го международного фестиваля "Фонтанка SUP". Об этом сообщили организаторы фестиваля.

"Участники фестиваля каждый год радуют креативом: здесь встречаются русалки, супергерои, мультяшные персонажи и даже королевские особы. По традиции мы вручим награды за лучшие костюмированные образы: "Лучший костюм", "Лучшее оформление SUP-доски", "Ценный пассажир" (для тех, кто пришел с домашними питомцами), "Наш мультяш" и спецноминация от "Фонтанки" - "Чижик на SUP’е", приуроченная к 25-летию городского портала", - говорится в сообщении.

Общая длина маршрута - около 8 километров. Участники пересекли 28 мостов, в том числе самый широкий - Синий. Во время заплыва на мостах и набережных их ждали музыкальные выступления. Возглавило праздничное шествие выступление акробатов на батутах, установленных прямо на сапах.

По сложившийся традиции, в рамках заплыва прошла SUP-свадьба.

"В этом году молодожены пошли по стопам родителей, которые сыграли свадьбу на фестивале год назад, - и решили сделать праздник семейной традицией", - добавили организаторы.

Фонтанка SUP стал первым петербургским фестивалем SUP-серфинга. Впервые он прошел 15 октября 2016 года. Тогда он собрал около 200 участников. Девятый фестиваль собрал в 50 раз больше. В 2016 году это был только набирающий обороты вид водного спорта, произошедший от классического серфинга. Сегодня сапсерфинг стал практически неотъемлемой частью летней жизни Северной столицы.