В регионе уже действуют 600 точек, отметил губернатор области Олег Мельниченко

ПЕНЗА, 2 августа. /ТАСС/. Число точек с бесплатным Wi-Fi увеличат в Пензенской области по поручению губернатора Олега Мельниченко. Об этом глава региона сообщил в видеообращении к жителям города.

"Для безопасности действует ограничение в работе мобильного интернета. Согласен, это доставляет неудобство. Но это необходимо, чтобы противник не мог координировать свои действия на нашей территории. Мною дано поручение в городе Пензе и других крупных населенных пунктах в ближайший месяц создать дополнительные общественные пространства с доступом к Wi-Fi", - отметил Мельниченко в видеообращении, размещенном в Telegram-канале главы региона.

По его словам, в Пензенской области уже действуют 600 таких точек.

Утром в субботу в результате атаки ВСУ на Пензу погибла женщина, еще три человека пострадали.