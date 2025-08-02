Награда появилась по инициативе "Союза десантников России"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. "Союз десантников России" в канун дня ВДВ учредил медаль памяти и имени Героя Советского Союза Валерия Востротина. Об этом сообщили ТАСС в организации.

"Всероссийский союз общественных объединений ветеранов десантных войск "Союз десантников России" имени Героя Советского Союза, генерал-полковника Востротина В. А. совместно с медиахолдингом "Ветеранские вести" учредили медаль памяти и имени Героя Советского Союза, генерал-полковника Валерия Александровича Востротина", - говорится в сообщении.

Председатель центрального правления "Союза десантников России" Валерий Юрьев отметил, что генерал-полковник Востротин всегда честно делал свою работу и выполнял поставленные задачи. "У Валерия Александровича была установка: "Ты всегда и во всем должен быть лучшим". Всю свою жизнь он был лучшим - в учебе, на службе, на работе, был образцом для всех нас", - рассказал Юрьев.

Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин, который возглавлял общероссийскую организацию военных инвалидов "Воин", умер 13 февраля 2024 года на 72-м году жизни.

В 1975-1982 годах Востротин занимал руководящие посты в подразделениях 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка, в том числе командовал в Афганистане 9-й парашютно-десантной ротой, по мотивам боя которой за высоту 3234 был снят фильм "Девятая рота" (2005) режиссера Федора Бондарчука.

С 1994 по 2003 год Востротин был заместителем Шойгу, который на тот момент занимал пост министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.