Губернатор города Александр Беглов назвал основателя современных десантных соединений десантником номер один

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. День ВДВ отметили в Петербурге возложением цветов к памятнику основателя современных десантных соединений Василия Маргелова. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

"ВДВ - один из самых легендарных и узнаваемых родов войск. "Крылатую пехоту" всегда особенно уважали в народе. Президент России отметил, что десантники всегда достойно выполняли свой долг, хранили верность присяге и боевому братству. Десант - это бесстрашие, сила характера и постоянная готовность встать на защиту Отечества. Такими воздушно-десантные войска воспитал Василий Филиппович Маргелов - десантник номер один", - привели в пресс-службе слова губернатора города Александра Беглова.

В торжественной церемонии приняли участие представители исполнительных и законодательных органов государственной власти, руководитель Союза десантников России в СЗФО, президент Ассоциации имени Маргелова Александр Турков, участники специальной военной операции и ветераны-десантники.

Памятник Герою Советского Союза, командующему Воздушно-десантными войсками, генералу армии Василию Маргелову был открыт 1 августа 2008 года. Скверу на Приморском проспекте, где установлен монумент, в том же году было присвоено имя прославленного военачальника.

Ежегодно 2 августа здесь собираются ветераны-десантники и все, кому дорога слава ВДВ.

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