Очередь на Крымском мосту сократилась до 1 955 автомобилей

Время ожидания со стороны Тамани составляет около четырех часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Очередь на проезд по Крымскому мосту с обеих сторон по состоянию на 15:00 мск суммарно составляет 1 955 автомобилей, сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

По данным на 14:00 мск, очередь на подходе к мосту со стороны Тамани и со стороны Керчи суммарно составляла 2 295 автомобилей. Время ожидания со стороны Тамани составляло около четырех часов, со стороны Керчи - более часа.

"15:00 мск. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 1 540 транспортных средств, время ожидания - около 4 часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 415 транспортных средств, время ожидания - около 2 часов", - говорится в сообщении.