Работы исследователей связаны, в частности, с улучшением сфер экономики и туризма, сообщает пресс-служба администрации Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 2 августа. /ТАСС/. Участники Международной молодежной проектной лаборатории BRICS Project Lab в Архангельске разработали проекты по развитию Архангельской области, Арктики, а также стран БРИКС, сообщает пресс-служба администрации Архангельской области. Они работали по пяти направлениям: проекты связаны с экономикой, экологией, развитием туризма и другими сферами.

"Молодые исследователи международной проектной лаборатории БРИКС представили свои проекты. На протяжении пяти дней ребята работали по пяти направлениям - от разработки проекта по созданию Арктического молодежного посольства на базе кампуса "Арктическая звезда" до аккумулирования идей в области устойчивого развития, науки, экологии, инфраструктуры и инноваций в Арктике", - указано в сообщении.

Команда трека "Сотрудничество стран БРИКС в сфере развития телекоммуникаций" предложила проект по улучшению городской инфраструктуры Архангельской области в сфере транспортной коммуникации. Они также отметили проблему загрязнения и недостаток озеленения и предложили установить датчики в парках, которые будут контролировать микроклимат и состояние зеленых насаждений. Второй проект был посвящен маркетинговому исследованию рынка установок электроприводных центробежных насосов стран Северной Африки и стран-участниц Арктического совета.

Третий проект - "Молодежное Арктическое посольство", он будет реализован на базе кампуса "Арктическая звезда". В наукограде создадут площадку для привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов, развития международного сотрудничества и вовлечения молодежи в проекты по освоению Арктики.

Участники четвертого трека предложили развить транспортную инфраструктуру, прилегающую к порту Архангельска, создать регулярную фидерную линию между портами Мурманска и Архангельска. Также ребята представили стратегический план до 2035 года по строительству глубоководного морского порта Архангельска. Они рассмотрели возможность финансирования через создание ситуативных проектных офисов в формате проектного офиса ВЭБ.РФ для привлечения инвестиций российского и зарубежного бизнеса через фондовый рынок. Последний проект был направлен на увеличение экспорта туристических услуг в Архангельской области через повышение узнаваемости регионального туристического бренда и развитие внутреннего туризма.