За победу поборолись два представителя из Псковской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 августа. /ТАСС/. Соревнования по гусиным бегам в Новгородской области собрали на 30% больше участников, чем в прошлом году, и вышли на межрегиональный уровень. В этом году за победу поборолись два представителя из Псковской области, передает корреспондент ТАСС.

Традиционный фестиваль "Гусиные бега" прошел на стадионе в поселке Волот Новгородской области. В этом году праздник привлек большое количество гостей не только из Новгородской, но и Псковской области, а также Санкт-Петербурга. Среди участников также произошли изменения: если в первый год проведения фестиваля в нем принимали участие восемь гусей из Новгородской области, в 2024 - уже 12, то в этом году - 16, кроме того - двое участников забега приехали из Псковской области, один из них гусь по кличке Александр Сергеевич Пушкин.

Пернатым предстояло соревноваться в двух дисциплинах: гусиное дефиле и гусиные бега. "Суть этапа в том, что гусь должен пройти и показать себя и проявить черты характера. Хозяин только выносит и выпускает птицу в определенное место, приветствуется какой-либо наряд на гусе", - пояснили организаторы. Затем птицы выходили на старт 10-метровой дистанции. Хозяева пернатых могли их подгонять, но не прикасаться к птицам.

Самым юным хозяином гуся-участника стал шестилетний житель поселка Волот и его гусыня по кличке Графиня. Как пояснили организаторы, о соревнованиях мальчик узнал за три дня до старта и попросил маму купить ему гуся для участия. Графиня вырвала победу в 1/8 соревнований, но уступила в четвертьфинале гусю по кличке Иваныч. Сам же Иваныч стал обладателем бронзовой награды, но чтобы получить награду, гусь трижды выходил на дистанцию с соперницей по кличке Зета. Дважды судьи фиксировали ничью, но во время финальной попытки Зета разорвала ограждение и сошла с дистанции. За золото и серебро на гусиных бегах боролись чемпион прошлого года по кличке Серж и, как его охарактеризовал владелец, приверженец порядка гусь Гавриил, который и стал новым чемпионом.

Как пояснили организаторы, место проведения фестиваля выбрано не случайно. Праздник возрождает традицию, которая уходит корнями в начало XX века, когда местные жители гнали гусей своим ходом на железнодорожную станцию Волот для отправки в Санкт-Петербург. Современная интерпретация этой традиции стартовала в августе 2023 года и сразу завоевала популярность, став ежегодной. При этом сам фестиваль вышел далеко за рамки одних только бегов. В программе был конкурс пирогов, мастер-класс, обучающий письму гусиным пером, работали фотозоны, где можно было переодеться в русский народный костюм.