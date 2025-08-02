На Основной сцене Театра Моссовета простятся с режиссером Юрием Ереминым

Прощание пройдет 4 августа в 11:00 мск, сообщили в пресс-службе культурного учреждения

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Церемония прощания с народным артистом РСФСР режиссером и педагогом Юрием Ереминым состоится 4 августа на Основной сцене Государственного академического театра имени Моссовета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе культурного учреждения.

"Прощание с Юрием Ереминым пройдет 4 августа в 11:00 на Основной сцене театра", - сказал собеседник агентства.

О смерти Еремина стало известно 1 августа, народный артист РСФСР ушел из жизни в возрасте 81 года. Как уточнили ТАСС в театре, режиссер умер после продолжительной болезни.

Еремин родился 9 марта 1944 года в городе Коломне (Московская область). В 1971-м окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне - Российский институт театрального искусства - ГИТИС). Выпускник курса народного артиста РСФСР Павла Хомского (1925-2016). Режиссером Моссовета являлся с 2010 года.

В числе спектаклей Еремина - "У врат царства" по пьесе Кнута Гамсуна, "Мадам Бовари" по роману Гюстава Флобера, "Серебряный век" по пьесе Михаила Рощина, "Муж, жена и любовник" по произведениям Федора Достоевского и Ивана Тургенева, "Учитель танцев" по пьесе Лопе де Веги и другие работы.