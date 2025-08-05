Министр внутренних дел по Чечне Аслан Ирасханов сообщил, что обстановка в регионе остается спокойной и контролируемой

ГРОЗНЫЙ, 5 августа. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил усилить работу по выявлению и пресечению деятельности лиц, которые занимаются распространением клеветы и дезинформации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале по итогам совещания в Грозном.

"Министр внутренних дел по ЧР Аслан Ирасханов отметил, что обстановка в регионе остается стабильной и контролируемой, все поставленные задачи ведомством выполняются в полном объеме. Поручил усилить работу по выявлению и пресечению деятельности лиц, распространяющих клевету и дезинформацию, в том числе в социальных сетях и мессенджерах", - написал Кадыров.

Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов на совещании сообщил, что аналогичная работа активно ведется за пределами региона.