В регионе ежегодно наблюдается рост числа инициативных предпринимателей, а также социально ответственных проектов, сообщила гендиректор агентства Светлана Чупшева

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) поможет Курской области в разработке плана мероприятий для оптимизации инструментов поддержки бизнеса и инвесторов. Об этом сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева по итогам рабочего визита в регион.

"Визит в Курск начался со встречи с местными предпринимателями. Обсудили актуальные вопросы поддержки регионального бизнеса, совершенствования нормативной базы и возможностей сотрудничества с АСИ. <…> Продолжая повестку в сфере предпринимательства, приняла участие в совещании под председательством врио губернатора Александра Евсеевича Хинштейна, посвященном внедрению в Курской области эффективных инструментов повышения инвестиционной привлекательности и качества жизни населения. <…> С региональной командой договорились, что вместе разработаем план конкретных мероприятий, как оптимизировать те или иные процедуры для бизнеса и инвесторов, как сделать инструменты поддержки максимально эффективными", - написала она в Telegram-канале.

Чупшева отметила, что в регионе ежегодно наблюдается рост числа инициативных предпринимателей, а также социально ответственных проектов. Она также подчеркнула, что АСИ определит лучшие региональные управленческие практики на местах и в других субъектах, чтобы адаптировать их в Курской области.

Кроме того, глава АСИ сообщила, что в рамках проведенного совещания с Хинштейном особое внимание уделили оптимизации делового климата через снижение барьеров, внедрению Стандарта общественного капитала бизнеса и обмену лучшими практиками с регионами-лидерами. "Параллельно область продолжит работать над улучшением ключевых социальных сфер - здравоохранения, образования, транспорта и экологии", - сообщила Чупшева.

Она также отметила, что в третьем сезоне конкурса растущих российских брендов "Знай наших" приняли участие 55 компаний из Курской области. Среди них, например, бренд детской одежды из натуральных тканей Lory tots, который вошел в список основных победителей, а также стал призером в партнерской номинации "Детские товары". Кроме того, Чупшева напомнила, что 37 компаний региона участвуют в совместном проекте АСИ и РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) "Платформа роста".