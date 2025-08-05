Максимальное количество осадков зафиксировано в Колпинском районе - 64,79 мм , в то время как месячная норма августа - около 80 мм, сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Более 80% от месячной нормы осадков выпало на юге Санкт-Петербурга в Колпинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

"Атмосферный фронт начал покидать северную столицу. Максимальное количество осадков зафиксировано в Колпинском районе - 64,79 мм (месячная норма августа - около 80 мм), с максимальной интенсивностью 28,63 мм за 20 минут", - говорится в сообщении.

В Пушкинском районе выпало 25,75 мм, в Кронштадтском - 15,4 мм. В "Водоканале" напомнили, что при сверхрасчетных дождях объем воды может превышать пропускную способность канализации, что может приводить к временным скоплениям воды. На данный момент вода постепенно принимается системой водоотведения. Всего в городе дежурят 73 бригады предприятия.

Судя по видеозаписям, размещенным в соцсетях, вода поднялась ко входу в ТЦ на проспекте Большевиков, местами затопило улицу Ткачей. На улице Димитрова на юге города подтопило салон автобуса.

Дожди и локальные грозы пришли в Санкт-Петербург днем 5 августа, принеся понижение температуры после длительного периода жаркой погоды. В среду, 6 августа, местами также ожидается кратковременный дождь и до плюс 22-24 градусов.