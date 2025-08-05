В Крыму планируют открыть центр реабилитации бойцов СВО

Ожидается, что первая очередь проекта будет запущена весной 2026 года, сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон

ПСКОВ, 5 августа. /ТАСС/. Реабилитационный центр для участников специальной военной операции планируют создать в Крыму, он разместится на территории бывшего пионерского лагеря. Предполагается, что первая очередь проекта будет запущена весной 2026 года, финансирование уже найдено, сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) в ходе заседания благотворительного фонда "Христианское милосердие", состоявшегося в Псковской области.

В Печорах завершается создание первого в России православного реабилитационного центра для участников СВО. Его площадки во вторник посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель благотворительного фонда "Христианское милосердие", руководитель международной общественной организации "Императорское православное палестинское общество" Сергей Степашин, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

"Что касается проекта в Крыму. Это центр Крыма, бухта Омега. Там пока бывший пионерский лагерь. Мы были уже несколько раз с [Михаилом] Развожаевым (губернатор Севастополя - прим. ТАСС). Первые деньги мы нашли, приличные, для того, чтобы начать запускать первую очередь. Мы это сделаем ближе к весне, потому что там были проблемы с помещениями, коммуникациями. <..> Если денег будет не хватать, обратимся. Если справимся сами, тоже обратимся, но уже может быть по второй, третьей очереди", - сказал владыка Тихон (Шевкунов).

На базе псковского центра реабилитации планируется проводить реабилитацию по трем направлениям: психологическому, социальному и физическому. Особое внимание в центре будет уделяться духовной поддержке ветеранов боевых действий - они будут посещать богослужения, привлекаться к выполнению послушаний в обители, участвовать в паломнических поездках. Псковская область стала одним из первых регионов, где создаются такие центры реабилитации.