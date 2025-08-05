В Дмитровском округе в конце 2026 года откроют новый Рогачевский мост

Длина моста превысит 200 м

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Новый Рогачевский мост планируется построить через канал имени Москвы в Дмитровском округе, движение по нему будет запущено к декабрю 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Наша задача - в конце следующего года построить новое мостовое сооружение и запустить по нему автомобильное движение. И в дальнейшем - реконструировать всю дорожную сеть, в том числе переезд через железнодорожные пути. Мост же, построенный в 30-е годы, будет демонтирован. Это большая работа, которая позволит нам обеспечить перемены в Дмитрове и с точки зрения улучшения дорожно-транспортной ситуации, и с точки зрения транзита. Мост - это всегда очень важно. Компания, которая его строит, досрочно справилась с таким же объектом в Дубне, и мы очень надеемся, что и здесь она также порадует жителей", - привели в тексте слова губернатора региона Андрея Воробьева.

В пресс-службе пояснили, что действующий Рогачевский мост построен еще в 1936 году и восстановлен после взрыва во время Великой Отечественной войны в 1942 году. Возведенная здесь более 80 лет назад конструкция не была рассчитана на увеличившийся со временем поток автомобилей, из-за чего в настоящее время мост находится в достаточно изношенном состоянии. В рамках комплексной реконструкции транспортного узла на участке дороги Спиридово - А-104 - Дмитров - МБК будет построен новый Рогачевский мост, демонтирован старый и запущен путепровод через железную дорогу.

Отмечается, что новый мост будет двухполосным, его длина превысит 200 м.