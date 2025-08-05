Губернатор Михаил Ведерников отметил, что от идеи до реализации проекта по установке монумента прошло меньше года

ПСКОВ, 5 августа. /ТАСС/. Церемония открытия памятника святой равноапостольной княгине Ольге состоялась на обновленной площади перед Псковским международным аэропортом. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель международной общественной организации "Императорское православное палестинское общество", председатель благотворительного фонда "Христианское милосердие" Сергей Степашин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Памятник равноапостольной княгине Ольге открыт на обновленной площади перед Псковским международным аэропортом, который носит имя этой святой. Чин освящения памятника княгине Ольге - покровительницы Пскова - совершил митрополит Псковский и Порховский Матфей. Михаил Ведерников, Сергей Степашин и другие участники церемонии возложили цветы к подножию монумента", - говорится в сообщении.

Губернатор Михаил Ведерников отметил, что от идеи до реализации проекта по установке монумента прошло меньше года. "Мы много времени потратили на сам образ. Он должен быть историческим. С другой стороны, Ольга достаточно суровая женщина. Нам хотелось, чтобы скульптура была похожа и по-доброму благословляла тех, кто прилетает, и тех, кто улетает", - сказал журналистам глава региона.

Автор бронзового монумента - российский скульптор, член Московского союза художников Виталий Шанов. Высота памятника вместе с постаментом составляет 4,5 метра. Левой рукой княгиня держит Троицкий собор - сердце земли Псковской, а правой - благословляет жителей и гостей региона. Работы мастера украшают многие города России. В Псковской области уже есть несколько произведений монументалиста: среди них - памятник Александру Невскому с дружиной в Самолве и скульптурная композиция "Собор Псково-Печерских святых".

О княгине Ольге

Святая равноапостольная великая княгиня Ольга родилась на территории современной Псковской области, в деревне Выбуты. В 903 году она стала супругой великого князя Киевского Игоря, после смерти которого правила Русью и вошла в историю как великая созидательница государственной жизни и культуры Киевской Руси. Княгиня Ольга первой из правителей Руси приняла христианство.

В 2018 году в рамках проекта "Великие имена России" россияне выбирали имена для 47 аэропортов страны. Имя княгини Ольги набрало набольшее число голосов для псковского аэропорта. За этот вариант проголосовали 44% респондентов, это почти 19 тыс. человек.