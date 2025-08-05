На аэродроме Елизово борт уже ждала скорая помощь, которая доставила пациентов в больницу, сообщил командир воздушного судна Ринат Сингатуллин

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Экипаж вертолета Ми-8 Национальной службы санитарной авиации (НССА) Ростеха эвакуировал двух пациентов из поселка Усть-Хайрюзово Камчатского края в условиях непогоды. Об этом сообщил Ростех в своем Telegram-канале.

В Ростехе отметили, что Камчатка - это один из самых суровых регионов России, иногда непогода может надолго закрыть небо. В таких условиях экипаж может только быть в постоянной готовности "поймать" шанс на вылет. "Именно в такой ситуации оказался экипаж Ми-8, несколько суток готовившийся к вылету в Усть-Хайрюзово, чтобы эвакуировать двух пациентов с инфарктом и инсультом", - заявили в госкорпорации.

По словам командира воздушного судна Рината Сингатуллина, вертолет Ми-8 способен работать в самых плохих метеоусловиях, но есть жесткие ограничения для санитарных полетов, за которые нельзя выходить.

"Все затянуло низкой облачностью: нижний край - не более 80 метров, видимость не превышала 500 метров. В таких условиях нам запрещено лететь - поставишь под угрозу и жизни пациентов, и врачей, и экипажа, и в итоге может не долететь никто. Это простое правило написано кровью авиапроисшествий прошлого. Поэтому пришлось ждать первого свободного "окна". И, как только появилась возможность, мы буквально нырнули в погодный "просвет". Однако по пути назад метеоусловия снова ухудшились, и вернуться на "Халактырку" уже не смогли, приняли решение уходить на запасной аэродром в Елизово. Отмечу, что жизни пациентов фактически ничего не угрожало, как только они оказались на борту нашего вертолета", - рассказал пилот, слова которого приводит Ростех.

Сингатуллин добавил, что на аэродроме Елизово борт уже ждала скорая помощь, которая доставила пациентов в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Служба санитарной авиации Ростеха работает в 54 регионах России, на Камчатке - с 2020 года. За это время медицинскую помощь благодаря НССА получили 1,5 тыс. жителей региона, включая 105 детей. C начала текущего года экипажи санавиации уже доставили в больницы Камчатки 304 пациента, в том числе 28 детей.