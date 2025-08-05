Такие мероприятия уже прошли в 14 регионах, сообщила генеральный директор агентства Светлана Чупшева

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) планирует провести в Курской области проектно-аналитическую сессию, посвященную вопросам поддержки многодетных семей. Подобные мероприятия уже прошли в 14 регионах, сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева по итогам рабочей поездки в Курскую область.

"В фокусе моей рабочей поездки в Курскую область - вопросы социальной повестки. <…> Планируем провести в Курской области проектно-аналитическую сессию по поддержке многодетных семей. Такие мероприятия уже прошли в 14 регионах, и их итогом стали конкретные решения", - написала она в своем Telegram-канале.

Кроме того, Чупшева сообщила, что в рамках работы агентства по созданию Центров компетенций для лечения и реабилитации участников СВО врачи хирургических специальностей из Курской области смогут пройти стажировку в военном госпитале им. Н. Н. Бурденко в Москве. Глава АСИ также подчеркнула, что важным вопросом остается и реабилитация ветеранов СВО. "Пригласили региональную команду присоединиться к модельной программе модернизации систем реабилитации и абилитации", - добавила она.

Чупшева отметила, что АСИ готово предоставить Курской области и наработки по программам подготовки и переподготовки кадров по новым востребованным на рынке труда компетенциям. По ее словам, программа будет интересна участникам СВО, которые возвращаются домой. "Все силы сейчас брошены на заботу о тех, кто возвращается, и тех, кто вернется из зоны специальной военной операции. В агентстве работаем над выстраиванием комплексной поддержки участников СВО", - написала глава АСИ.