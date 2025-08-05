Победители попадут в сборную команду России, сообщил губернатор региона Руслан Кухарук

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 августа. /ТАСС/. Чемпионат и первенство МЧС России по пожарно-спасательному спорту начались в Ханты-Мансийске, в нем принимают участие около 650 юниоров и взрослых. Победители войдут в сборную команду России, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в ходе торжественной церемонии открытия соревнований, отметив, что этот вид спорта поможет достичь результатов детям, которые решили связать свою жизнь со службой в МЧС России,

"Пожарно-спасательный спорт открывает сегодня большие возможности для тех, кто уже в юном возрасте решил связать свою судьбу со службой в МЧС. <…> Данный спорт требует от участников мужества, выносливости, оперативной слаженной работы в команде и стремления к победе. Эти качества присущи абсолютно каждому, работающему в системе МЧС России, они позволяют и достигать спортивных результатов и завоевывать призовые места", - отметил Кухарук.

В свою очередь заместитель начальника управления политической и воспитательной работы МЧС России, полковник внутренней службы Сергей Гусев сообщил, что соревнования это не только спорт, но и важнейший элемент подготовки специалистов. "Данный спорт формирует стойкость духа, непоколебимую волю к победе и готовность первыми вступить в схватку с огнем, чтобы прийти на помощь тем, кто оказался в беде", - отметил он.

Чемпионат и первенство МЧС России по пожарно-спасательному спорту впервые проходят в городе Ханты-Мансийске. В них участвуют около 650 юниоров и взрослых из 19 регионов страны. Они выявляют сильнейших в таких дисциплинах, как подъем по штурмовой лестнице на 14-метровую башню, преодоление полосы препятствий, пожарной эстафете и боевом развертывании. Победители получат медали за призовые места.

По итогам соревнований будет сформирована команда сборной России, которая примет участие в предстоящем чемпионате мира. Турнир проходит на двух площадках - в центре зимних видов спорта имени А. В. Филименко и стадионе "Югра-атлетикс". Юниоры получат опыт участия в соревнованиях такого уровня для последующего оттачивания своего мастерства.

Как ранее сообщали ТАСС в пресс-службе "Юграмегаспорт", в культурной программе для участников запланировано их знакомство с югорским колоритом. В частности, они посетят музей "Торум Маа" и театр "Солнце", узнают про быт, игры народов Севера, попробуют северные угощения. В центре зимних видов спорта им. Александра Филипенко и на стадионе "Югра-атлетикс" для зрителей имеются площадки Центра медицины катастроф и Центроспас - Югория. Здесь все желающие могут ознакомиться со спасательным оборудованием и посетить выставку специализированной пожарно-спасательной техники, а также точки питания и "торговый ряд" - продажу сувенирной продукции товаропроизводителей Югры.