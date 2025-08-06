Одному из них свыше 100 лет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Реконструкцию двух водозаборов, одному из которых более 100 лет, проведут на Сахалине, также будет построен новый водозабор "Южный". Об этом сообщил ТАСС генеральный директор "РВК Сахалин" Алексей Смоленский.

"На следующий год мы приступаем к реконструкции водозабора "Рогатка". Это единственный крупный открытый источник забора воды на Сахалине, в Южно-Сахалинске. В 2026 году мы делаем реконструкцию дамбы, плотины, удерживающего шибера и приступаем к реконструкции насосных станций", - сказал Смоленский.

Этому водозабору уже более 100 лет, ему требуется капитальное обновление, на этот объект направят порядка 1 млрд рублей. Также в планах - реконструкция водозабора "Луговое". "Самый крупный скважинный водозабор на острове. 53 скважины. Порядка 70% всей воды по Южно-Сахалинску", - сказал собеседник агентства.

В 2026 году завершится строительство крупнейшего нового объекта в истории современного водного коммунального хозяйства Сахалинской области - водозабора "Южный". Он строится в районе аэропорта Южно-Сахалинска и обеспечит чистой водой всю южную часть города, включая социальные объекты - всего около 65 тыс. человек, сказал Смоленский. В составе объекта - 12 новых водозаборных скважин, 6 наблюдательных скважин, накопитель сточных вод, 2 резервуара чистой воды, ливневые очистные сооружения, 22 км водопроводных сетей.