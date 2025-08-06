Министерство государственной безопасности констатировало, что такие технологии позволяют быстро собирать, анализировать и распознавать черты лица, отпечатки пальцев, радужную оболочку глаза и часто используются для получения доступа к тем или иным данным

ПЕКИН, 6 августа. /ТАСС/. Министерство государственной безопасности (МГБ) КНР предупредило население Китая о рисках кражи данных и личной информации с помощью технологий биометрической идентификации, в том числе иностранными спецслужбами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в WeChat.

В МГБ констатировали, что такие технологии позволяют быстро собирать, анализировать и распознавать черты лица, отпечатки пальцев, радужную оболочку глаза, форму тела, походку и часто используются для получения доступа к тем или иным данным. В ведомстве предупредили, что не стоит недооценивать риски утечки информации.

В министерстве сообщили, что уже имеющиеся дела говорят о фактах кражи иностранными разведывательными службами биометрических данных и даже о проникновении на секретные рабочие места, что угрожает национальной безопасности. В ведомстве проинформировали о случае, когда иностранная компания использовала выпуск криптовалютных токенов в качестве предлога для сканирования и сбора данных о радужной оболочке глаза по всему миру, а затем передавала эти базы за рубеж.

В связи с этим министерство предупредило население КНР о необходимой бдительности при предоставлении своей биометрической информации и напомнило о праве требовать от сборщиков таких данных четкого объяснения того, как они будут храниться и обрабатываться.