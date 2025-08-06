Как сообщили в Гидрометцентре России, в столице в ночь на 7 августа может похолодать до плюс 14 градусов

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой дождь и температура до плюс 27 градусов прогнозируются в Москве в среду. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

Днем в столице будет плюс 25 - плюс 27 градусов. В ночь на четверг может похолодать до плюс 14 градусов.

Ветер будет северо-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура воздуха будет колебаться в пределах 23-28 градусов тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 11 градусов.

В Подмосковье до 20:00 будет действовать оранжевый период предупреждения о погодной опасности из-за затопления речных пойм и дорог. В частности, это касается рек Протва у г. Верея, Нара у г. Наро-Фоминск, Волошня у д. Чертаново, Озерна у д. Городище, Катыш у с. Троицкое, Малая Истра у д. Киселево.