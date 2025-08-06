Работы планируют закончить до 20 августа

ДОНЕЦК, 6 августа. /ТАСС/. Сахалинская и Магаданская области до конца лета закончат годовую программу восстановления в ДНР подшефных Шахтерска и Ждановки соответственно, сообщил ТАСС глава Шахтерского муниципального округа Александр Шатов.

"Дальневосточники вообще четко отработали, я думаю, до 20 августа они уже все объемы закончат. Притом у нас с ними, как обычно, каждый год получается - в рамках где-то экономии, выйдут еще какие-то дополнительные объекты, которые мы в рамках подготовки к зиме, может быть, по авариям еще что-то сделаем. <...> У нас только по Сахалину под 30 объектов", - сказал Шатов, отметив, что работы завершат досрочно.

Он добавил, что Сахалин восстанавливает административный центр округа - Шахтерск. Другой дальневосточный регион - Магаданская область - занимается городом Ждановка. "Магадан уже закончил основные работы, сейчас они делают дополнительные работы по поручению губернатора - ремонт входной группы в здании администрации и спортзал в школе. Это новые объекты, которых в программе не было", - отметил собеседник агентства.

Восстановлением в округе занимается также Владимирская область, которая взяла шефство над городом Кировское. "По Владимирской области только кровель 14 штук, плюс дороги. Я так думаю, что в октябре завершат, потому что там объем кровель большой. Касаемо соцобъектов они идут согласно графику", - заключил глава округа.