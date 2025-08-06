На движение в столице могут повлиять дорожные работы и мелкие ДТП

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Москвичам и гостям столицы рекомендуют использовать для перемещения по городу днем общественный транспорт из-за возможных мелких ДТП и ремонтных работ на дорогах. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В центре возможны локальные ограничения движения - рекомендуем использовать городской транспорт для поездок по городу", - говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, не отвлекаться на телефон во время движения и планировать маршрут заранее.

Отмечается, что на движение могут повлиять дорожные работы и мелкие ДТП. "За ситуацией на дороге 24/7 следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД", - заключается в публикации.