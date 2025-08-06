Выросшее число фазанов, зайцев и другой дичи привело к росту количества хищников в регионе

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Министерство природы, экологии и недропользования Запорожской области выступило с инициативой разрешить в некоторых регионах области охоту, которая была полностью запрещена с момента введения военного положения в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС на первом этапе "Докучаевской конференции" и.о. главы ведомства Владимир Капитонов.

"У нас сейчас этот вопрос в стадии рассмотрения. В любом случае, губернатор будет принимать решение по открытию охоты, мы пока готовим документы", - сказал он.

Министр отметил, что выросшее число фазанов, зайцев и другой дичи привело к росту количества хищников. Кроме того, зафиксировано большое количество одичавших собак, которых бросили хозяева.

"Хищники плодятся больше всех, потому что они питаются за счет тех же фазанов, зайцев. Поэтому регулирование численности в любом случае мы в этом году будем открывать. Если любительская спортивная охота не откроется, по разным каким-то причинам, то регулирование численности мы будем проводить, потому что хищники уже действительно творят беду", - резюмировал Капитонов.

Он отметил, что прирост популяции хищников создает серьезные проблемы населению.