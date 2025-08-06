Стэнфордский университет уволит 363 сотрудника из-за сокращения финансирования

Как заявил президент вуза Джонатан Левин, "бюджетные решения" отражают "сложную финансовую ситуацию, сложившуюся вследствие значительного изменения федеральной политики, затрагивающей высшее образование"

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Американский Стэнфордский университет сокращает штат сотрудников из-за уменьшения государственного финансирования. Вуз планирует уволить в общей сложности 363 сотрудника, сообщило агентство Bloomberg.

"Из-за уменьшения бюджета многие школы и подразделения университета уведомили на прошлой неделе персонал о сокращениях", - проинформировала пресс-секретарь Стэнфорда Луиза Раппорт.

Как заявил президент вуза Джонатан Левин, "бюджетные решения" университета отражают "сложную финансовую ситуацию, сложившуюся вследствие значительного изменения федеральной политики, затрагивающей высшее образование".

Президент США Дональд Трамп и представители его администрации неоднократно выступали с заявлениями в отношении престижных американских университетов. В частности, Министерство здравоохранения и социальных служб США отменило предназначавшиеся Гарвардскому университету федеральные гранты на сумму $60 млн из-за того, что, по мнению ведомства, вуз не справляется с решением проблем антисемитизма, этнической и расовой дискриминации, а Белый дом приостановил разрешение вузу на прием студентов из иностранных государств.