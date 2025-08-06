В Харьковской области ждут обратную связь от ООН по мобилизованным переселенцам

Уполномоченный по правам человека и ребенка региона Виктория Колесник-Лавинская подчеркнула, что власти продолжат документировать и освещать преступления Киева в отношении местных жителей

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Власти подконтрольной РФ части Харьковской области документируют случаи мобилизации на Украине лишенных статуса внутренне перемещенных лиц и ждут реакции международного сообщества на эти нарушения. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека и ребенка региона Виктория Колесник-Лавинская.

"Практика документирования преступлений у нас уже существует и реализуется совместно с Управлением внутренних дел ВГА Харьковской области. Если же мы говорим о привлечении внимания представителей ООН к данной и иным проблемам, то мы бы хотели видеть обратную связь. Но, как вы помните, генсек ООН недавно сам признал, что эта структура утратила свое влияние на мировой арене", - сказала она.

Омбудсмен подчеркнула, что власти продолжат документировать и освещать преступления киевского режима в отношении жителей Харьковской области.

Ранее в управлении внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области сообщили ТАСС, что украинские власти с 2022 года мобилизовали около 140 тыс. человек со статусом внутренне перемещенных лиц, которых эвакуировали из прифронтовых зон Харьковской, Сумской областей, а также из подконтрольных Киеву частей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В УВД уточнили, что на Западную Украину переместили около 190 тыс. человек.