Антифашист и романтик: португальский журналист о военных преступлениях и пропаганде ВСУ

Выходец из португальской семьи Бруно Амарал де Карвалью всегда мечтал о путешествиях и в итоге нашел свою миссию в возможности "дать голос тем, у кого его нет", стал военным журналистом, написал книгу о своем опыте работы в Донбассе. Благодаря антифашистскому движению он успел поработать в ДНР, а затем и Запорожской области. Мы поговорили с иностранным журналистом о его жизни, работе и взглядах на происходящее

С Бруно нас познакомил мой друг. Впечатленный его биографией и отношением к России, он решил, что нам будет о чем поговорить. В век технологий пообщаться оказалось несложно, и у Бруно действительно оказалось много интересных историй.

Он родился в Лиссабоне в небогатой семье рабочих. Его отец начинал в небольшом фотоателье, потом стал электриком, а затем эмигрировал в Швейцарию и большую часть жизни проработал поваром в ресторанах. Мама тоже бралась за любую работу.

"Она даже прятала антифашистских бойцов ополчения во время гражданской войны в Испании. Из-за того, что жизнь была тяжелой, она приехала в город, чтобы работать горничной в доме преподавателя. Когда хозяева умерли, ей оставили все вещи в доме, включая книги. Я вырос, читая эти книги", — поделился Бруно.

Он мечтал стать историком, но со временем его увлекла жизнь Че Гевары, он стал мечтать о путешествиях и приключениях и решил попробовать себя в журналистике.

"Мне захотелось дать голос тем, у кого его нет, — простым людям. В доме, где я жил с бабушкой и дедушкой, были только сапожники, пекари, фабричные рабочие, автомеханики и домохозяйки. Моей мечтой, когда я изучал журналистику, было написать статью о партизанах FARC в Колумбии (FARC — Революционные вооруженные силы Колумбии — прим. ТАСС)", — отметил он.

Бруно начинал как стажер в португальском информационном агентстве, а затем работал в профсоюзных газетах, сотрудничал с Telesur (латиноамериканский телеканал), RT в качестве аналитика и CCN Portugal.

"Первый материал, который я написал для новостного агентства, был о Движении за освобождение дельты Нигера. В 2017 году я отправился в Колумбию и провел несколько недель с партизанами FARC. Это был мой первый опыт в военной журналистике", — рассказывает корреспондент.

Бруно де Карвалью в лагере FARC © Личный архив Бруно де Карвалью

"Смотреть в лицо реальности, с которой никто не должен был столкнуться"

Фашистский режим, который всем сердцем ненавидит Бруно, просуществовал в Португалии более 40 лет (имеется в виду "Новое государство" (Estado Novo), которым управлял с 1933 по 1974 год Антониу ди Салазар). Эти события оставили свой отпечаток и на семье де Карвалью.

"Мама не смогла окончить начальную школу. Большинство португальцев были неграмотными — таковы были реалии фашизма в Португалии", — пояснил он, отметив, что борьбу приходится продолжать и сейчас, когда в Португалии и по всей Европе фашисты снова набирают популярность. Журналист подчеркнул, что некоторые из этих фашистов даже ездят на Украину, чтобы пройти обучение и сражаться на стороне Киева.

В 2018 году он впервые поехал в Донбасс благодаря антифашистскому гуманитарному проекту для жителей Донбасса "Караван", организованному итальянской рок-группой Banda Bassotti.

"Мне удалось добраться до республик и лично ощутить реальность гражданской войны, пусть и слабой на тот момент. В 2022 году я приехал в марте и пробыл там в общей сложности девять месяцев за три с половиной года с начала российской военной операции", — уточнил Бруно.

Помимо ДНР, он работал в Луганске и первых перешедших под контроль ВС РФ селах республики. Он был в Мариуполе, а также в Запорожской области: в Бердянске, Мелитополе, Васильевке и Энергодаре, где находится крупнейшая в Европе атомная электростанция.

Посмотрев на обстановку изнутри, португальский военкор делает вывод: конфликт в Донбассе — это война между Россией и Западом. Он считает, что продвижения НАТО на восток не должно было произойти, как и интеграции Крыма в Украинскую ССР по решению Никиты Хрущева, как и переворота против Виктора Януковича.

"Русскоязычное население [Донбасса] восстало против нового режима и поддержало отделение от Украины. Киев мог бы выбрать модель, подобную Швейцарии или Испании, и предоставить регионам автономию, уважая их культуру. Но так не случилось. Запад, как предполагали Ангела Меркель и Франсуа Олланд, предпочел подписать минские соглашения, чтобы просто выиграть время и укрепить Украину в военном отношении. Я считаю, что возможность для Донбасса когда-либо снова стать частью этой страны была упущена. Все мосты сожжены", — уверен Бруно.

Португальский военкор в силу профессии стал свидетелем ужасных эпизодов в ДНР, зачастую оказываясь в самой гуще событий. Как-то раз он с коллегой оказывал первую помощь мирной жительнице, наступившей на мину в Мариуполе. Были и другие случаи.

"Я встретил человека, которому пришлось хоронить собственную жену и дочь. В Донецке я видел погибших при обстреле на площади Бакинских Комиссаров. Я никогда не забуду открытые глаза маленькой девочки, тело которой было разрезано пополам, среди более чем дюжины тел", — вздыхает Бруно.

Несколько раз Бруно попадал в смертельно опасные ситуации. Отмечает, что был удивлен своей способностью "смотреть в лицо реальности, с которой никто не должен был столкнуться".

В Мариуполе он чем мог помогал жителям, которые обращались к нему, заметив на бронежилете надпись PRESS. По его словам, они были в полной блокаде: без мобильной связи, интернета, телевидения, электричества.

© Личный архив Бруно де Карвалью

"Помню, как меня попросили передать сообщения семьям, когда я вернулся в Донецк. Я поговорил с дочерью пожилой женщины, которая эмигрировала в Париж, и сказал ей, что ее мать жива. Это было очень трогательно. Позже они снова увиделись и прислали мне фотографию. Я также встретил женщину, которая ничего не слышала о своем сыне со дня бомбардировки Драматического театра в Мариуполе. Позже совершенно случайно мы нашли его могилу на кладбище в Мангуше", — рассказал он.

Как опытный военкор, поработавший в странах Латинской Америки, а также в Ливане, он заявляет, что боевые действия в Донбассе отличаются от того, что он видел.

"В этом конфликте есть две военные силы: на стороне Киева Запад, и это имеет большой вес, именно с разрешения Запада украинская сторона совершает военные преступления".

Также Бруно возмущен "адскими масштабами того, что делает Израиль. У Израиля нет этических ограничений. Он осуществляет геноцид в Газе на глазах у всего мира. В Бейруте я видел, как ровняли с землей целые кварталы, бомбили школы и больницы, убивали журналистов", — подчеркивает де Карвалью.

Журналисты в Донбассе

В Донбассе Бруно познакомился со многими российскими журналистами.

"Я работал и путешествовал с российским журналистом Никитой Третьяковым, который затем добровольно пошел воевать. Он несколько раз был ранен, последний раз он наступил на мину и потерял ногу. Я вижу в нем настоящего патриота, который готов отдать все ради своей страны. Я работал с Никитой Цицаги (погиб 16 июня 2024 года — прим. ТАСС) — журналистом News.ru. Он был очень молод, мы пересекались несколько раз, я считал его другом. Его атаковал украинский беспилотник. Еще одно военное преступление, которое нельзя забыть", — уточнил португальский военкор.

По его наблюдениям, Украина больше озабочена пропагандой за рубежом. По отзывам португальских коллег Бруно, которые работали с украинской стороны, там всячески оказывают поддержку представителям иностранных СМИ.

"На Украине есть пропагандистская машина, созданная при поддержке Соединенных Штатов, чего не происходит на российской стороне. Естественно, иностранным журналистам было не так легко работать в Донбассе. Нас было немного. В некоторые моменты я был единственным репортером, работающим на западные СМИ, во всем Донбассе. Естественно, мы все знали друг друга", — отметил Бруно.

© Личный архив Бруно де Карвалью

Среди западных коллег он вспоминает итальянского друга Маурицио Веццоси — одного из лучших военных репортеров. Он отправился в Донбасс, когда был совсем молодым, и смог пообщаться с известными людьми, такими, как, например, Гиви (Михаил Толстых, позывной Гиви, полковник ВС ДНР, Герой ДНР, командир батальона "Сомали", погиб в 2017 году). В Донбассе работал корреспондент из Чили Алехандро Кирк, он был ранен на площади Ленина в Донецке при обстреле. Бруно подчеркнул — Алехандро почти потерял зрение.

"Там также была американо-канадская Ева Бартлетт. Я в Донбассе встретил Себастьяна Сальгадо (бразильский фотограф-документалист — прим. ТАСС). И я также работал с португальским писателем Луисом Пейшоту. Там было много итальянцев, несколько человек из Франции, из Венесуэлы", — вспоминает Бруно.

Книга о Донбассе

На основе своего опыта в Донбассе он написал книгу "Война на Востоке — восемь месяцев в Донбассе", за что португальское правительство обвинило его в пророссийской пропаганде.

"Это была спланированная кампания. Журналисты, политики и писатели пытались дискредитировать мою работу, чтобы люди не узнали, что происходит по ту сторону линии фронта. Я получал всевозможные угрозы. Некоторые журналисты и политики даже говорили, что хотели бы, чтобы на меня упала бомба. Союз журналистов не защищал меня", — отметил он.

При этом Бруно получил большую поддержку от простых людей, а также от политических деятелей и других журналистов. Военкор подчеркнул, что многие люди с Украины также благодарили его за работу.

"Вот почему я решил написать книгу — как способ защитить себя и сохранить историческую память о том, чему я был свидетелем. Книга имела большой успех в Португалии. Она была настолько успешной, что посол Украины заявила, что португальские законы слишком либеральны в отношении свободы слова и что некоторые книги следует запретить. Очевидно, она говорила о моей книге", — добавил он.

© Личный архив Бруно де Карвалью

Когда книга была полностью подготовлена к печати, действующая в Португалии ультраправая украинская организация "Ассоциация украинцев Португалии" стала призывать к протестам против ее выхода, требовать у издателя не выпускать книгу. Но на давление поддаваться никто не стал.

"В другом городе ультраправые попытались штурмовать зал, где проходила презентация, но их остановили мои друзья-антифашисты", — рассказал журналист.

Пока книга издана только на португальском языке, если у Бруно получится перевести ее на русский, он хотел бы порезентовать ее не только в Москве, но и в Донецке.

Все вместе

Бруно поделился, что в его жизни важна поддержка семьи, которая им гордится.

"Они поддерживают меня без колебаний, и, конечно, это много значит. Сейчас я планирую продолжать освещать то, что происходит на Украине и на Ближнем Востоке. Я также крайне неравнодушен к Латинской Америке", — добавил журналист.

Сейчас он работает над второй книгой, в которой опишет то, что видел в разных зонах военных действий, включая Донбасс.

"Это работа мечты. Моя цель — продолжать работать журналистом, дальше давать голос тем, у кого его нет, показывать скрытую сторону того или иного события", — подытожил Бруно.

Елизавета Демидова