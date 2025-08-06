Мероприятие посетили президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко

СУХУМ, 6 августа. /ТАСС/. Летняя сцена открылась в Сухуме, мероприятие посетили президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает корреспондент ТАСС.

"Летняя сцена - пространство для творческих выступлений, для гастрофестивалей", - пояснили в сухумской мэрии.

Первый концерт на новой сцене открыла народная артистка Абхазии и России, оперная певица Хибла Герзмава, которая исполнила несколько классических и абхазскую песню.

Недалеко от открывшейся сцены состоялся фестиваль национальной кухни "Лучшее застолье" с участием всех районов республики. Гунба и Кириенко посетили палатки каждого района, продегустировали различные блюда.

На народных гуляниях также собралось много туристов, которые с интересом пробуют абхазские блюда, среди них жаренный на вертеле буйвол, курица в аджике, сухофрукты и многое другое.

Гости с помощью онлайн-голосования могут выбрать лучшее, по их мнению, застолье. У каждого стенда размещен QR-код, с помощью которого можно отдать свой голос. Итоги конкурса подведут 7 августа.