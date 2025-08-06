Педагог-психолог высшей категории отметила, что форма помогает ученикам сосредоточиться на учебе, не отвлекаясь на внешние факторы

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Введение школьной формы может вызвать протест у подростков, для которых важно проявлять индивидуальность. Нужно создать условия, чтобы внешний вид школьника соответствовал деловому и личному стилю ребенка, сообщила ТАСС педагог-психолог высшей категории Инга Горбунова.

С 3 сентября 2025 года в России вступит в силу ГОСТ для школьной формы, разработанный Росстандартом. В документе ужесточаются требования к свойствам ткани, а также перечислены основные изделия, относящиеся к школьной форме. Отмечается, что стандарт не предъявляет требований к дизайну формы, но она может иметь отличительные знаки образовательной организации, как эмблемы, нашивку, фурнитуру с символикой и другие декоративные элементы. При этом ГОСТ не распространяется на обувь и спортивную одежду.

"В подростковом возрасте, когда дети начинают искать свою индивидуальность, форма может стать предметом споров. И здесь важно найти баланс. Школы могут позволить ученикам проявлять свою индивидуальность через аксессуары или другие элементы, которые не нарушают общий стиль формы. Это помогает избежать негатива и создает ощущение, что их мнение и желания учитываются", - сказала она.

По словам Горбуновой, младшеклассники с гордостью надевают форму, чувствуя себя частью большого коллектива. Это помогает им адаптироваться к новой роли и почувствовать себя частью чего-то большего. Взрослые должны поддерживать это чувство, подчеркивая, что форма - это не просто одежда, а знак принадлежности к школе и классу.

Педагог-психолог также отметила, что форма помогает ученикам сосредоточиться на учебе, не отвлекаясь на внешние факторы, создает ощущение порядка и дисциплины. Но при этом очень важно, чтобы школьная форма воспринималась не как нечто чуждое, навязанное кем-то, а как элемент, который помогает детям чувствовать себя частью большой и дружной семьи.

Школьная форма - это воспитательный и социальный элемент для школьников, родителей и педагогов, считает директор ФГБНУ "Институт развития, здоровья и адаптации ребенка", доктор педагогических наук Елена Приступа. "Внешний вид обучающегося - важнейший признак школьной субкультуры, который позволяет следовать принятым нормам сообщества, быть в едином стиле, где нет дифференциации по материально-экономическому статусу, например", - рассказала эксперт.