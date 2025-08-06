Обходы трех городов начали строить в Дагестане в 2025 году

Возведут не только новые социальные объекты, но и водоводы, современные очистные сооружения

МАХАЧКАЛА, 6 августа. /ТАСС/. Полный объем работ по строительству автодорог в обходов трех городов Дагестана, в том числе республиканской столицы, начали в 2025 году. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов в ходе открытия новой школы в поселке Шамхал, которое провел президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи.

"Возводятся не только новые социальные объекты, но и водоводы, современные очистные сооружения, проводится масштабная модернизация инженерной инфраструктуры. В этом году мы в полном объеме приступили к освоению трех глобальных для Дагестана транспортных историй - это обходы Хасавюрта, Махачкалы, Дербента, которые по большому счету будут служить повышением возможностей инфраструктуры транспортно-логистического коридора Север-Юг", - сказал Меликов.

Новая общеобразовательная школа в Шамхале рассчитана на 604 ученических места. Объект площадью более 4,6 тыс. кв. м построили по нацпроекту "Образование" и госпрограмме "Развитие образования".