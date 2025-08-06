Активисты на личном транспорте доставили ее в специальные пункты, расположенные в местах компактного проживания жителей города, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин

ЛУГАНСК, 6 августа. /ТАСС/. МЧС Абхазии оказало помощь в виде 20 тыс. литров бутилированной воды для жителей Попасной в ЛНР. Об этом сообщил глава городского округа Первомайск ЛНР Сергей Колягин.

"В городской округ город Первомайск прибыло 20 тысяч литров бутилированной питьевой воды для жителей города Попасная, которые постоянно проживают в данном населенном пункте. Эту важную помощь нашему муниципалитету оказали сотрудники МЧС Республики Абхазия", - написал Колягин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что доставку воды в Первомайск организовали представители Народного фронта.

По словам Колягина, часть воды сразу была направлена в Попасную. Активисты населенного пункта на личном транспорте доставили ее в специальные пункты, расположенные в местах компактного проживания жителей города. Остальное выгрузили в Первомайске и будут доставлять в Попасную по мере необходимости сотрудники отдела жизнеобеспечения города и близлежащих населенных пунктов, рассказал Колягин.

Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщал ТАСС, что город Попасная в ходе боев оказался на 99% разрушен. Восстановить планируется лишь часть населенного пункта для проживания сотрудников фильтровальной станции и железнодорожной станции. Он отметил, что до начала боевых действий город, к котором проживали порядка 16 тысяч человек, был ориентирован в основном на два эти объекта. Сейчас в Попасной проживают чуть более 250 человек, которые не захотели покидать свои дома. В непосредственной близости от Попасной находится город Первомайск, в котором уже ведутся восстановительные работы.