Награду Муху Алиеву вручил замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак

МАХАЧКАЛА, 6 августа. /ТАСС/. Первый президент Дагестана Муху Алиев указом президента России награжден орденом "За доблестный труд". Награду в день 85-летия юбиляру вручил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

"Муху Алиев награжден орденом "За доблестный труд". Награду юбиляру вручил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, отметив многолетнюю работу политика на благо республики и его вклад в становление современного Дагестана", - говорится в сообщении пресс-службы главы Дагестана.

Дмитрий Козак, поблагодарив Муху Алиева за вклад в развитие республики, зачитал поздравительный адрес от президента страны Владимира Путина.

"Ваш профессиональный путь, вся ваша жизнь тесными узами связана с Дагестаном. За годы плодотворной парламентской законотворческой деятельности на ответственном посту президента Дагестана вы многое сделали для социально-экономического развития родного края, сбережения его богатейшего исторического, духовного и культурного наследия. Особо отмечу мужество и стойкость, которые вы проявили в сложное для Северного Кавказа время, весомый личный вклад в укрепление межнационального мира и согласия в регионе", - говорится в тексте президента страны.

Муху Алиев - советский и российский государственный и политический деятель. С 1996 года по 2001 год являлся членом Совета Федерации. В 2006 году был избран первым президентом Республики Дагестан, находился на посту по 2010 год. Алиев полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", профессор, доктор философских наук.