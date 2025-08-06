В Москве простятся с худруком "Электротеатра Станиславского" Борисом Юханановым

Он ушел из жизни 5 августа в возрасте 67 лет

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Гражданская панихида по художественному руководителю "Электротеатра Станиславский" Борису Юхананову пройдет в театре. Начало запланировано на 10:00.

Борис Юхананов ушел из жизни 5 августа в возрасте 67 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. После прощания режиссера похоронят на Троекуровском кладбище.

Как ранее рассказывали ТАСС в театре, вчера и сегодня его двери открыты для поклонников, которые хотят проститься с худруком.

В театре также оформлена зона памяти с портретом Юхананова. Накануне цветы к портрету возложили артисты театра и поклонники режиссера. "Будем помнить жизнь, а не смерть. Обнимаем вас", - написано на табличке, прикрепленной к букету.