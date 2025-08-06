Состояние осужденного за госизмену физика Маслова ухудшилось в колонии

Жалоб на условия содержания ученый не подавал

НОВОСИБИРСК, 7 августа. /ТАСС/. Новосибирский 79-летний ученый-физик Анатолий Маслов, осужденный на 14 лет за госизмену, помещен в лечебно-исправительное учреждение из-за ухудшения состояния здоровья в колонии. Об этом сообщила ТАСС его адвокат Ольга Динзе.

Приговор Маслову с отбыванием наказания в колонии строгого режима в мае 2024 года вынес суд Санкт-Петербурга. Апелляционная инстанция в смягчении приговора отказала.

"Состояние здоровья ухудшилось, чувствует себя плохо. Он [находится] в ЛИУ (лечебно-исправительное учреждение - прим. ТАСС)", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что жалоб на условия содержания ученый не подавал. По словам защитника, руководство лечебно-исправительного учреждения оказывает посильную медицинскую помощь для улучшения состояния Маслова. Подробности диагноза и местонахождение колонии, где отбывает наказание физик, не подлежат разглашению, добавила адвокат. В феврале 2024 года она сообщала ТАСС, что ученый перенес сердечный приступ, находясь в СИЗО.

О ходе дела и личности Маслова

Маслов находился под стражей с июня 2022 года. Ему инкриминировали предоставление секретных данных, связанных с гиперзвуком. Дело расследовал центральный аппарат ФСБ России. Как писал РБК, в 2014 году физик передал представителям разведки Германии данные о закрытых научных разработках. В последнем слове ученый заявил о своей невиновности.

Маслов - известный специалист в области динамики вязкого газа. Основное направление его научной деятельности - аэрогазодинамика. Он разработал эффективные алгоритмы и провел первые в России численные расчеты устойчивости сжимаемых течений, показал возможность полной стабилизации сверхзвукового пограничного слоя с помощью охлаждения поверхности летательного аппарата.

Помимо Маслова летом 2022 года по подозрению в госизмене были заключены под стражу научный сотрудник Института лазерной физики СО РАН Дмитрий Колкер, который умер после ареста, и директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александр Шиплюк. Ему суд впоследствии назначил 15 лет колонии строгого режима. Весной 2023 года был задержан и помещен под арест главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерий Звегинцев.