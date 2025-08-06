Эксперт Коваленко: можно отказаться платить за консьержа и шлагбаум вне ЕПД

Заместитель руководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова отметила, что установить шлагбаум во дворе по желанию только нескольких жильцов нельзя

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Жители многоквартирных домов могут отказаться платить за консьержа, охрану или шлагбаум, если эти услуги не включены в единый платежный документ (ЕПД). Об этом ТАСС рассказала заместитель руководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Коваленко.

"Оплата шлагбаумов должна быть проведена официально, через квитанцию и управляющие компании, тогда граждане обязаны будут оплачивать данные услуги. Если же за них идет некий сбор денежных средств, то в таком случае любой житель дома может отказаться от оплаты", - сказала эксперт.

То же самое касается консьержей или охраны многоквартирного дома. "Без решения собрания собственников никто не может добавить данный функционал, если это не было предусмотрено при заселении. И, опять же, официальной оплата может считаться только через квитанцию, а не сдачей наличных средств охранной компании и консьержу", - подчеркнула Коваленко.

Она отметила, что установить шлагбаум во дворе по желанию только нескольких жильцов нельзя, "необходимо решение собрания собственников и в некоторых случаях разрешение муниципалитета". При этом Коваленко подчеркнула, что установка подобных ограждений полезна в том числе и для тех, у кого нет автомобиля. "Шлагбаумы смогут обезопасить детей и пожилых людей, которые могут случайно не заметить движущийся автотранспорт. Это будет являться своеобразным гарантом безопасности, поскольку посторонние автомобили не будут ездить во дворе, не будет парковок такси, курьеров", - объяснила эксперт.

Она обратила внимание, что некоторые жилые комплексы ставят не шлагбаумы, а ворота для входа и въезда, "что является более безопасным способом, особенно если в комплексе большое количество детей и есть детская площадка".