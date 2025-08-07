При этом в Украине действует специальная программа, освобождающая военнослужащих, впервые самовольно покинувших часть или дезертировавших, от наказания

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Около 93 тыс. военнослужащих ВСУ из примерно 119 тыс. самовольно оставивших воинскую часть с начала 2025 года не вернулись к несению службы, несмотря на специальную программу, освобождающую их от наказания. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных украинских ведомств.

Согласно данным офиса генерального прокурора Украины, с начала года зафиксировано около 119 тыс. случаев самовольного оставления части. При этом из отчетов Государственного бюро расследований Украины следует, что возможностью вернуться в ВСУ пользуются в среднем 3,6 тыс. человек в месяц, то есть примерно 25,4 тыс. с начала 2025 года (всего же за восемь месяцев действия программы ей воспользовались около 29 тыс. человек).

В конце ноября 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу украинцев, впервые самовольно покинувших воинскую часть или дезертировавших. Закон предусматривал, что во время военного положения военнослужащие, затем добровольно вернувшиеся, смогут продолжить службу в соответствии с заключенным контрактом. Воспользоваться этим правом можно было до 1 января 2025 года, однако позднее этот срок неоднократно продлевали.