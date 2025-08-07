Украина отказалась возвращать 1000 своих солдат в рамках обменов с Россией, из-за чего тяжело шел второй этап обмена, а третий еще не начался, заявлял глава российской переговорной группы Владимир Мединский

БЕЛГОРОД, 7 августа. /ТАСС/. Военнослужащий 3-й танковой железной дивизии ВСУ Рашид Умбаров, находящийся в плену в России, надеется вернуться на родину.

Киев отказался от 1 000 пленных солдат ВСУ в рамках обменов с Россией, из-за этого тяжело шел второй этап обмена, а третий еще не начался, заявил ранее помощник президента РФ, глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский.

"Если будет обмен, конечно, хотел бы, чтобы освободили. Хочу обратно служить в церкви, чтоб не было беспредела в стране, чтоб люди жили нормально, как раньше", - заявил ТАСС Умбаров.

Солдат 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Михаил Мелкус отметил в беседе с ТАСС, что надеется вернуться на Украину по обмену в семью и увидеть мать. "Где гарантии, что я вернусь по обмену, и меня то же самое [не ждет], не запакуют и назад не кинут воевать", - подчеркнул он.

Пленные сдались группировке войск "Север".