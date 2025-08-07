В тройку лидеров у всех возрастных групп входят "Три кота" и "Домовенок Кузя", следует из данных онлайн-кинотеатра Kion

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Дети смотрят мультфильмы более двух часов в сутки, преимущественно через телевизор, реже - с планшетов и телефонов. Это следует из данных онлайн-кинотеатра Kion, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Во всех возрастных категориях дети смотрят контент преимущественно через телевизор, реже - с планшетов и телефонов. Среднее экранное время не превышает трех часов в день, а "Три кота" и "Домовенок Кузя" являются абсолютными хитами: они входят в топ-3 у всех возрастных групп", - сообщили агентству.

Для исследования были взяты три возрастные категории: до 6 лет, 6-12 лет и 12+, результаты были получены за период с 1 января по 30 июля 2025 года.

Так, дети из возрастной категории до 6 лет ориентированы на короткий по длительности контент, простые сюжеты и визуально понятных героев, в топе культовых персонажей - Чебурашка, Домовенок Кузя и Синий трактор.

Дети в возрасте от 6 до 12 лет проявляют больший интерес к супергероям и длинным картинам. В топе - сразу три версии "Леди Баг и Супер-Кота", при этом сохраняется любовь к многосерийным мультфильмам. "В этом возрасте дети начинают искать сюжет, интересуются франшизами, особенно теми, где есть продолжения и спин-оффы", - уточняется в документе.

В возрастной группе 12+ почти нет различий с категорией 6-12 лет, дети продолжают смотреть тот же контент и возвращаются к привычным анимационным сюжетам. В топ-5 популярных мультфильмов этой возрастной группы вошли "Домовенок Кузя", "Три кота", "Маша и Медведь", "Летучий корабль", "Леди Баг и Супер-Кот".