Эксперт Пеккоев: горевшие еловые леса могут быть опасны на протяжении пяти лет

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 августа. /ТАСС/. Посещать еловые леса, где прошел пожар, может быть опасно в течение пяти лет. Там высок риск падения сухостоя при сильном ветре, рассказал ТАСС кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией динамики и продуктивности таежных лесов Института леса Карельского научного центра РАН Алексей Пеккоев.

Для Карелии проблема лесных пожаров в настоящее время крайне актуальна. По данным на утро 6 августа, на территории республики действовали 22 лесных пожара на площади около 1 737 га. Большинство из них возникло из-за сухой грозы. Возгорания фиксируют в том числе в труднодоступных участках. В тушении задействованы более 270 человек и 61 единица техники.

"В течение нескольких лет или даже пятилетия опасно посещать ельники, пройденные пожаром, независимо от интенсивности, как, собственно, любые леса, где много сухостоя. Высока вероятность вывала деревьев ветром. Большое количество сухостойных деревьев и свежего валежа - это еще и риск возникновения повторного возгорания. Да, и, честно говоря, в таких лесах человеку просто нечего делать, не только в связи с их трудной проходимостью, но и в связи с отсутствием каких-либо лесных ресурсных видов растений и грибов, которые привлекали бы людей", - рассказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, насколько долго сохраняется опасность для посещения сгоревших участков леса.

Также ученый указал на опасность посещения территорий, где прошел торфяной пожар. Он может распространяться под землей в торфяной толще без явных признаков горения.

"Бывали случаи, когда техника или люди проваливались в подземный очаг горения. Тлеющие торфяники сохраняют опасность даже при наступлении сезона дождей и осеннего похолодания", - напомнил Пеккоев.

Ранее сообщалось, что в июле торфяная подстилка горела в Кондопожском районе Карелии.