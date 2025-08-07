Это следует из данных онлайн-табло аэропорта

НОВОСИБИРСК, 7 августа. /ТАСС/. Прилет 14 рейсов задерживается в аэропорту Новосибирска, следует из данных на онлайн-табло Толмачева.

Прибудут с опозданием самолеты из Пекина, Братска, Талакана, Иркутска, Нижневартовска, Южно-Сахалинска, Барнаула, Петропавловска-Камчатского, Красноярска, Горно-Алтайска, Салехарда, Бишкека, Сочи и Алма-Аты.

По данным Западно-Сибирского УГМС, 7 августа в Новосибирске в первой половине дня ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 4-9 м/ с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха от +13 до +15 градусов.