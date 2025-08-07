По его словам, государство должно задавать общие рамки для производства формы - цвет, фасон, стиль, материал

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Член комитета СФ по образованию Айрат Гибатдинов призвал не допустить внедрение единого стандарта школьной формы, целью которого будет обязать родителей приобретать дорогие комплекты конкретных производителей. Такое мнение сенатор выразил в беседе с ТАСС.

"Мы не можем допустить внедрение "единого стандарта", цель которого во многом - обязать родителей приобретать дорогие комплекты конкретных производителей [школьной формы]", - сообщил Гибатдинов.

По его словам, государство должно задавать общие рамки для производства формы - цвет, фасон, стиль, материал.

"Например: мальчикам - костюм и рубашка, девочкам - светлый верх и темный низ. Остальное должно остаться на выбор семьи, чтобы у людей не было переплат из-за выбора конкретных брендов. Сама идея единой школьной формы имеет право на существование, дети в школе действительно должны выделяться успехами, а не одеждой", - сообщил сенатор.

Он отметил, что аккуратная одежда в деловом стиле дисциплинирует, помогает детям подготовиться к дальнейшей взрослой жизни, которая в любом случае предусматривает дресс-код.

Введение ГОСТа на школьную форму позволит стереть границы между детьми из семей с разным финансовым положением. Об этом ранее сообщил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут.