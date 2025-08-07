В конце сентября студенты смогут посещать курсы, сообщили заместитель гендиректора компании "Иннопрактика" Наталья Попова и руководитель автономной некоммерческой организации "Арт-подготовка" Алексей Лебедев

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 августа. /ТАСС/. Лекторий "Иннопрактики" - центр по изучению русского языка, литературы, культуры и истории России - открылся в Федеральном университете Рио-де-Жанейро, уже в конце сентября студенты смогут начать посещение его курсов. Об этом заявили на церемонии открытия заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова и руководитель автономной некоммерческой организации "Арт-подготовка", куратор работы лектория Алексей Лебедев.

"Мы уверены, что именно сотрудничество в социокультурной сфере поможет нашим странам еще больше сблизиться, понять культуры друг друга и наши ценности", - сказала Попова. По ее словам, компания рассчитывает до конца года открыть новые центры лектория в Индии и Китае. "Мы планируем открыть еще два лектория "Иннопрактики" в [китайской] провинции Хайнань и в Мумбайском университете [Индии]", - подчеркнула Попова.

В свою очередь Лебедев напомнил, что соглашение об основании центра в Бразилии было подписано еще в прошлом году, бразильская сторона оказала всю необходимую поддержку для скорейшего начала его работы. "Основная задача, которую мы стараемся решить, <...> заключается в оказании помощи в изучении русского языка, истории России и познания ее как гостеприимной страны, имеющей огромную историю научных достижений", - сообщил он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Лекторий "Иннопрактики" стал уже вторым подобным центром изучения русского языка и истории РФ. Первый открылся в 2024 году в столице Сенегала Дакаре.